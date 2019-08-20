От 10 000 грн на гаджеты: в MOYO посчитали, сколько стоит собрать школьника

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Современная школа требует соответствующих подходов к обучению. К примеру, информатику начинают преподавать уже со второго класса, а все учебники доступны в электронном формате. Поэтому традиционные сборы ребенка уже нельзя ограничить тетрадями и ранцем – нужны гаджеты, и немало.

В компании MOYO подсчитали, во сколько может обойтись родителям набор гаджетов для ребенка, и составили четыре набора:

бюджетный – когда необходимо закрыть все потребности при минимальных вложениях;

средний – идеальное соотношение цены и возможностей;

премиум – техника с расширенными возможностями;

люкс – когда бюджет не ограничен.

В бюджетном варианте стоимость базового комплекта техники составляет 9 556 грн. Львиную долю расходов составляет ноутбук, тогда как мобильный телефон, планшет, павербанк, флешка и LED-светильник суммарно обойдутся в 2 181 грн.

Средний комплект уже будет стоить 21 626 грн. Ноутбук здесь также съедает большую часть бюджета – 12 599 грн. Вместо кнопочного телефона в этом варианте предлагается комплект из смартфона (с чехлом и защитным стеклом) и детских смарт-часов, а планшет заменен на электронную книгу. В остальном набор также содержит павербанк, флешку и LED-светильник

Когда школьнику важна не только функциональность техники, то стоит присмотреться к третьему, премиальному набору. Он будет стоить уже 51 689 грн, но включает в себя мощный ноутбук, крутой смартфон, большую электронную книгу, а также дополнительный брелок-поисковую систему (поможет отыскать забытый рюкзак или ключи).