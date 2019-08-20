От 10 000 грн на гаджеты: в MOYO посчитали, сколько стоит собрать школьника
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Современная школа требует соответствующих подходов к обучению. К примеру, информатику начинают преподавать уже со второго класса, а все учебники доступны в электронном формате. Поэтому традиционные сборы ребенка уже нельзя ограничить тетрадями и ранцем – нужны гаджеты, и немало.
В компании MOYO подсчитали, во сколько может обойтись родителям набор гаджетов для ребенка, и составили четыре набора:
- бюджетный – когда необходимо закрыть все потребности при минимальных вложениях;
- средний – идеальное соотношение цены и возможностей;
- премиум – техника с расширенными возможностями;
- люкс – когда бюджет не ограничен.
В бюджетном варианте стоимость базового комплекта техники составляет 9 556 грн. Львиную долю расходов составляет ноутбук, тогда как мобильный телефон, планшет, павербанк, флешка и LED-светильник суммарно обойдутся в 2 181 грн.
В люкс-варианте собрать школьника может стоить уже до 197 208 грн. Естественно, в этот набор вошла новейшая техника Apple, а также дорогие аксессуары. Например, флешка с Lightning-разъемом и павербанк, который подзарядит, в том числе, и ноутбук.
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