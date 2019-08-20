Премьер Британии попросил ЕС пересмотреть соглашение о Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился напрямую к президенту Европейского совета Дональда Туска с призывом пересмотреть соглашение о Brexit, изъяв из него механизм "бекстоп".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме Бориса Джонсона к Туску, обнародованном в понедельник.

"Бекстоп" - механизм, целью которого является предотвратить появление жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией. Против него выступает большая часть британских депутатов, которые опасаются, что он отлучит Северную Ирландию от остальной части Соединенного Королевства.

В письме Джонсон настаивает, что он стремится избежать жесткой границы в Ирландии, и предложил найти "гибкие и творческие решения для уникальных обстоятельств на острове Ирландия".

"Я предлагаю заменить "бекстоп" обязательством создать такие механизмы, насколько это возможно, до конца переходного периода, которые станут частью будущих отношений", - написал он.

ЕС продолжает настаивать на том, что гарантия отсутствия жесткой границы в Ирландии должна остаться в соглашении и не может быть изменена.

Джонсон выступил с призывом накануне встреч на этой неделе с лидерами ЕС, а также перед саммитом G7 во Франции. Он пообещал вывести Великобританию из блока до 31 октября.

Если Великобритания и ЕС не договорятся о сделке, то страна покинет блок за "жестким сценарием", который угрожает ей дефицитом топлива, медикаментов и продовольствия.

Европейская правда