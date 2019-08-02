Суд заявляет о возможном давлении из-за дела о национализации Приватбанка

Высшие должностные лица государства могли вмешиваться в деятельность судей Окружного административного суда Киева во время принятия решения по иску Игоря Коломойского о незаконности национализации "Приватбанка".

Об этом говорится в сообщении Высшего совета правосудия.

"Высший совет правосудия постановил обратиться в Генеральную прокуратуру о предоставлении информации о раскрытии и расследовании преступления, совершенного в отношении судей Окружного административного суда города Киева Амелёхина Виталия Вячеславовича, Келеберды Владимира Ивановича и Качура Игоря Анатольевича по уголовному производству, внесенному в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.

Как проинформировал председатель ВСП Владимир Говоруха, 24 и 25 апреля в ВСП поступили сообщения судей Окружного админсуда Киева Амелёхина, Келеберды, Качура о вмешательстве в их деятельность.

По словам Говорухи, судьи отметили, что 18 апреля ими было принято решение по иску экс-владельца ПриватБанка Коломойского к Национальному банку Украины, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которым, в частности, признаны противоправными решения ответчиков, принятые в рамках процедуры национализации этого банка.

В тот же день тогдашний Президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное заседание СНБО, предметом которого была, в том числе, оценка решения, принятого ОАСК.

"Судьи обращают внимание, что по состоянию на время проведения указанного заседания СНБО полный текст судебного решения по делу изготовлен не был, то есть ни стороны по делу, ни любые другие лица на тот момент не могли быть знакомы с мотивацией решения суда, на котором основывается уже обнародованная его резолютивная часть", - говорится в сообщении.

Однако, как отметили судьи, "это обстоятельство не помешало членам СНБО на своём заседании раскритиковать принятое судом решение".

Судьи Амелёхин, Келеберда, Качур считают, что "должностные лица совершили попытку давления на них, а поэтому просят принять реальные меры для обеспечения их защиты от своевольных и противоправных действий указанных лиц и предупреждения повторения таких случаев в дальнейшем".

В то же время Говоруха сообщил, что на запрос члена ВСП поступило письмо ГПУ от 20 мая, в котором указано, что по результатам рассмотрения сообщений судей ОАСК относительно вмешательства в их деятельность отдельных высших должностных лиц государства Генпрокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту возможного вмешательства в деятельность судей высших должностных лиц государства во время заседания СНБО 18 апреля по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Осуществление досудебного расследования по указанному уголовному производству поручено Государственному бюро расследований, которое сообщило, подчеркивают в ВСП, что по заявлениям судей ОАСК Келеберды, Качура, Амелёхина относительно возможного вмешательства в их деятельность должностных лиц, занимающих особо ответственное положение в государственных органах Украины, в ЕРДР внесены сведения по четырем уголовным производствам, которые в дальнейшем объединены в одно уголовное производство от 26 апреля 2019 года. Досудебное расследование продолжается.

Вместе с тем ГБР сообщило, что предоставление другой информации невозможно с учетом требований ст. 222 (недопустимость разглашения сведений досудебного расследования) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напоминаем:

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров: признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства.

Национальный банк решил подать апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, которым отменена национализация Приватбанка.

Активисты движения "Честно. Фильтруй суд" сообщили, что коллегия судей, которая признала незаконной национализации "ПриватБанка", недобросовестна. В частности, речь идет о председательствующем судье Игоре Качуре, судьях Владимире Келеберде и Виталии Амельохине.

20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжениидоговора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка", полученными до вхождения государства в капитал банка.

Экономическая правда