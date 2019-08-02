Фонд госимущества просит льгот для государственных ТЭЦ

Долги коммунальных предприятий и низкий расчет населения за прошлый отопительный сезон не позволяет государственным ТЭЦ получить необходимые номинации на газ от "Нафтогаза".

Об этом сообщил и. о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

"В управлении Фонда находятся "Северодонецкая ТЭЦ", "Николаевская ТЭЦ", "Херсонская ТЭЦ", "Одесская ТЭЦ", "Днепровская ТЭЦ" и "Криворожская ТЦ". <...> Три городских совета - Херсонский, Одесский и Северодонецкий - готовы принять эти объекты в коммунальную собственность и уже приняли соответствующие решения, однако городские советы ждут изменений в Закон Украины "О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности", которые позволят получить эти предприятия уже без кредиторской задолженности, созданной их же коммунальными предприятиями из-за нерасчетов за использованное тепло", - написал Трубаров.

Руководитель Фонда объяснил, что эти объекты переданы Фонду для целей приватизации в период с 2012-2016 годы с суммарной убыточностью более 400 миллионов гривень, а кредиторская задолженность составляла более 2,5 млрд. Крупнейшими должниками были и остаются коммунальные предприятия, учредителями которых являются органы местной власти.

Трубаров напомнил, что Фонд дважды выставлял на продажу Николаевскую и Херсонскую ТЭЦ, однако ни один инвестор не рискнул купить предприятия с такими долгами. В 2018 году в соответствии с новым законом о приватизации Фонд отобрал инвестиционных советников на эти предприятия, однако Кабмин приостановил процесс подготовки к приватизации и по просьбе городских советов инициировал процесс передачи ТЭЦ в коммунальную собственность.

Вместе с тем, несмотря на то, будут ли переданы ТЭЦ в коммунальную собственность, Фонд делает все для надлежащей подготовки к отопительному сезону, соблюдения станциями платежной дисциплины и регламента ремонтных работ.

"Важный вопрос - получение номинаций у НАК "Нафтогаз Украины", который выдает их только тем ТЭЦ, уровень расчетов которых не ниже 90 процентов. И здесь опять же, долги коммунальных предприятий и низкий расчет населения за прошлый отопительный сезон не позволяет государственным ТЭЦ получить необходимые номинации на газ. Текущий уровень расчета: Херсонская ТЭЦ - 78%, Северодонецкая - 79%, Николаевская - 93%, Одесская - 84%, значительно отстает Днипровская - 63% и Криворожская - 56% ", - отметил Трубаров.

По его мнению, теплоэлектроцентрали нужно или приватизировать и ставить работу на рыночные, бизнесовые рельсы, или безотлагательно передавать органам местной власти, которые уже на местах должны определиться, будут ли они платить сами за долги населения и разницу в тарифах, или призывать население рассчитываться за использованное тепло.

На следующей неделе Фонд проведет оперативное совещание с руководством ТЭЦ, представителями местной власти и НАК "Нафтогаз Украины", на котором обсудит получение номинаций на газ и уровень расчетов за использованное тепло. В повестке дня также и кадровый вопрос из-за ненадлежащего исполнения руководителями ТЭЦ возложенных на них обязанностей.

Экономическая правда