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Суд отклонил требования фискалов к "Трейд Коммодити" на 500 миллионов

Пятница, 2 августа 2019, 14:10

Хозсуд Днепропетровской области в рамках дела о банкурутстве "Трейд Коммодити" утвердил реестр требований кредиторов, включив в него требования Офиса крупных налогоплательщиков на 24,8 миллионов гривен, но отклонил требования ГФС на 500,6 миллионов.

Об этом сообщает Finbalance.

Полумиллиардное требование фискалов отклонили по причине "несогласованности".

В то же время суд признал требования ПАО "Центрэнерго" на 335,94 млн грн и ООО "Глобус" - на 548,8 млн грн. Кроме того, суд отдельно внес в реестр требований кредиторов требования Regionala Investiciju Banka, которые обеспечены залогом, на сумму 297,3 млн грн.

Итоговое заседание суда, на котором будет решен вопрос о санации должника, или о признании должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры, назначили на 10 сентября.

Напомним:

7 мая Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по делу о признании банкротом ООО "Трейд Коммодити", а также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Следственное управление финансовых расследований ГФС подозревает компании с орбиты "Трейд Коммодити" в уклонении от уплаты налогов на сумму 920,5 млн грн.

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ГФС компании

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