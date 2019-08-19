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У Трампа не видят признаков начала рецессии

Понедельник, 19 августа 2019, 18:45
 

Представители Белого дома не видят существенного риска рецессии, несмотря на волатильность на глобальных фондовых рынках в последнюю неделю.

Об этом заявил советник Белого дома по экономике Ларри Кадлоу, сообщает Голос Америки.

"Никакой рецессии не предвидится", – заявил советник.

"Потребители работают. Их зарплата растет. Они тратят деньги и они откладывают сбережения. Я думаю, что мы находимся в довольно хорошей форме", – добавил Кадлоу.

Советник Белого дома по торговой политике Питер Наварро также не придал значения предупреждающим сигналам, поступившим на минувшей неделе. 

По его словам, "хорошая" экономическая динамика побуждает инвесторов переводить деньги в США.

"У нас самая сильная экономика в мире, и деньги идут сюда благодаря нашему фондовому рынку. Они также идут сюда в погоне за доходами на наших рынках облигаций", – заявил Наварро.

Напоминаем:

Фондовые рынки США упали после того, как была зафиксирована инверсия доходностей двухлетних и десятилетних облигаций.

Впервые с 2007 года спред доходности 2- и 10-летних облигаций опустился ниже нуля в США и Великобритании.

Инверсию считают индикатором экономической рецессии в США.

В нормальной ситуации доходность десятилетних облигаций выше, чем у коротких, так как риск потерь выше при долгосрочных вложениях.

Инверсия же может значить, что инвесторы видят в краткосрочной перспективе больше риска, чем в долгосрочной.

На этом фоне индекс Dow Jones Industrial Average потерял более 800 пунктов, или 3,05%, к закрытию торгов 14 августа.

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финансовый кризис США рынки рецессия

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Экономическая правда
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