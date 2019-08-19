"Воля" временно снизила расценки на ТВ и интернет в 2-3 раза

Один из крупнейших провайдеров кабельного ТВ и интернета "Воля" вводит ряд акций, в которых стоимость услуг может оказаться ниже среднего чека компании.

Об этом пишет Liga.net.

Так, если ранее стоимость пакета Воля Smart HD составляла 279 гривень на месяц, то сейчас она снизилась до 99 гривень на месяц.

На сайте провайдера указано, что снижение цены связанно с "акционным периодом" - он составляет до 12 месяцев.

Тариф включает в себя интерактивное ТВ в HD-качестве со скоростью до 100 Мбит/с.

При этом условия акции действуют только для новых абонентов Воли. Для действующих абонентов расценки в этом году увеличивались.

Также "Воля" снизила цены на пакеты "Интернет 100" и "Спорт Хаб +100".

В первом случае со 165 грн/мес до 75 грн/мес. В случае Спорт Хаба - с 215 грн/мес до 75 грн/мес. Акция действует для новых абонентов и будет активна 12 месяцев, говорится на сайте провайдера.

В конце прошлого года появилась информация, что Воля ожидает в 2018 году увеличение средней выручки от одного пользователя на 25% по сравнению с 2017 годом - до 137 гривень.

Ранее сообщалось, что компания "Ланет" - один из самых крупных киевских интернет-провайдеров - объявил акцию для новых абонентов. Провайдер решил продавать гигабитный интернет по цене 1 грн в день. Тарифы для некоторых старых абонентов при этом даже подросли.

Некоторые конкуренты расценили такие действия как демпинг и угрозу для рынка.

Напоминаем:

Ключевым инвестором компании "Воля" является американская инвестиционная компания Providence Equity Partners - 34,92%.

Также крупные пакеты сохраняются у инвестиционной группы SigmaBleyzer (США) - 15,3% и Европейского банка реконструкции и развития (11,7%).

Австралийская компания Warana Capital Pty Ltd в 2018 году стала миноритарным акционером ООО "Воля Кабель" и приобрела 5,6% акций.