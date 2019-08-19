Украина и Израиль планируют открывать техноцентры для IT-сектора

В Израиле и Украине планируют открыть центры высокотехнологичного развития с привлечением талантливых ученых и IT-специалистов.

Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает LIGA.net.

"Мы будем обмениваться технологиями и привлекать украинцев в нашей хай-тек индустрии. Мы также увеличим инвестиции в эту сферу здесь, в Украине. Мы расширяем соглашение о свободной торговле - и будем открывать высокотехнологичные центры в наших столицах", - сказал он.

По его словам, сейчас Израиль сотрудничает с около 50 000 украинскими инженерами, математиками и учеными.

Нетаньяху надеется, что открытие высокотехнологичных центров позволит лучше реализовывать возможности украинских талантов.

"Небольшие и среднего размера государства могут становиться по-настоящему большими, используя разработки талантливых граждан. У нас есть очень талантливые люди, в обеих странах. Конечно, мы можем работать отдельно и достигать больших результатов. Однако куда лучше, если мы будем работать вместе", - сказал израильский премьер.

Он добавил, что квинтэссенцией развития любого государства являются инновации, "и Украина имеет большие таланты и возможности для этого".

Напомним:

Украина и Израиль планируют значительно увеличить совокупный товарооборот и начать работу по расширению соглашения о зоне свободной торговли между странами на сферу услуг.