"Северный поток-2": Финский суд отклонил апелляцию экологов

Высший административный суд оставил в силе решение Регионального управления органов государственной власти Южной Финляндии, согласно которым российский проект Nord Stream 2 AG может провести две трубы газопровода по территории экономической зоны Финляндии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Зарегистрированная в Польше экологическая организация Client Earth Prawnicy dla Ziemi подала апелляцию на решение Регионального управления органов государственной власти в административный суд города Вааса, который, в свою очередь, отказался ее рассматривать. Причина отказа заключается в том, что суд признал территориальную деятельность экологической организации не распространяющейся на экономическую зону Финляндии.

Высший административный суд немедленно рассмотрел апелляцию. Согласно заключению суда, процедура оценки влияния строительства газопровода на окружающую среду, касающуюся экономической зоны Финляндии, была проведена в соответствии с международными соглашениями.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

По плану газопровод хотят запустить в конце 2019 года.

Как сообщалось, требования Дании могут отложить "Северный поток-2" на 8 месяцев и стоить 660 млн евро.

Европейская правда