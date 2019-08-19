Запасы угля на складах ТЭС Украины на 46% ниже прошлогодних

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний Украины по состоянию на 19 августа составляют 753,4 тысячи тонн, что на 46% (639,2 тысячи тонн) меньше прошлогодних.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности, передает "Интерфакс-Украина".

По расчетам информагентства, запасы угля антрацитовой группы в настоящее время составляют 262,8 тыс. тонн - на 8,1% (19,7 тыс. тонн) больше прошлогодних.

Запасы угля газовой группы равны 490,6 тыс. тонн, что в 2,3 раза (или на 659 тыс. тонн) меньше, чем год назад.

Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей составляют 164,6 тыс. тонн, что в два раза меньше, чем годом ранее.

Как сообщалось, потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (на 1 млн 408,7 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 26,22 млн тонн.

Напомним:

Украина в 2017 году сократила добычу рядового угля на 14,6% по сравнению с 2016 годом – до 34 млн 916,2 тыс. тонн.

ДТЭК в марте 2017 года заявил об утрате контроля над всеми своими предприятиями на НКТ, в частности, над "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" и "Комсомолец Донбасса". В 2011-2013 гг. эти три угольных объединения добывали около 17-19 млн тонн угля ежегодно.

В конце 2018 года добыча угля в Украине продолжала снижаться.

А в июне-2019 сообщалось, что в энергосистеме Украины может возникнуть чрезвычайная ситуация из-за жары.