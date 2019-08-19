WOG и ОККО снизили цены на бензин и дизтопливо

Сети WOG и ОККО 19 августа снизили стоимость топлива на 10-20 копеек за литр.

Об этом со ссылкой на ценовой мониторинг розничного рынка "Консалтинговой группы А-95" сообщает enkorr.

Отмечается, что WOG понизил цены на 10 коп./л. Так, А-92 опустился до 29,89 грн/л, А-95 — до 30,89 грн/л, А-95+ — до 31,89 грн/л, ДТ —29,89 грн/л.

В сети ОККО все виды топлива подешевели на 20 коп./л. В частности, цены на А-92 упали до 29,79 грн/л, А-95 — до 30,79 грн/л, А-95+ — до 31,79 грн/л, ДТ —29,79 грн/л.

Средние цены на топливо по Украине снизились на 3-4 коп./л, говорится в сообщении.

Динамика розничных цен на бензин и ДТ в сетях АЗС 19/16 августа, грн/л

Напомним:

Цены на бензин в мире выросли на 2,9% в среднем за первые три месяца 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом.

В апреле цены на бензин и дизтопливо в Украине выросли на 1 гривню.

В июле сообщалось, что крупнейшие сети АЗС продолжают снижать цены на бензин.