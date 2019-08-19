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Банк Пинчука оспаривает в суде штраф НБУ

Понедельник, 19 августа 2019, 13:34

Банк "Кредит Днепр" подал в Окружной админсуд Киева иск к НБУ о признании противоправным и отмене решения регулятора о наложении штрафа на банк в размере 1,29 миллиона гривен.

Об этом сообщает Finbalance с псиланням на решение суда.

Отмечается, что 13 августа суд отказался удовлетворить заявление банка об обеспечении иска путем приостановления взыскания штрафа до вступления в силу решения в этом судебном деле.

"На текущем этапе рассмотрения спора из предоставленных истцом документов и объяснений не усматривается очевидных признаков противоправности решения Национального банка Украины от 29.07.2019", - говорится в постановлении.

Напомним:

В июле Нацбанк сообщил, что оштрафовал банк "Кредит Днепр" на 300 тысяч гривен за нарушения в сфере финансового мониторинга, а именно "за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов".

АО "Банк "Кредит Днепр" основано 7 июля 1993. Предоставляет различные виды банковских услуг, принадлежит олигарху Виктору Пинчуку. Уставный капитал банка - 2,72 млрд грн.

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