Авиакомпания Azur Air Ukraine перевезла миллионного пассажира.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"В августе нашим самолетом перевезли миллионного пассажира", - отметили в компании.

И сравнили такую ​​цифру с количеством населения небольшой европейской страны, "вроде Кипра", или "двойным количеством жителей Мальты".

Как отмечается на сайте компании, Azur Air Ukraine начала свою деятельность в 2009 году.

Сначала компания была основана под названием Utair Ukraine, и тогда в ее флоте было два самолета ATR-42-300. В 2010 году было закуплено самолеты Boeing 737-400. С 2011 по 2013 годы Azur Air увеличила свой автопарк до 16 машин.

Однако в 2014 году, после аннексии Россией Крыма и начала антитеррористической операции на востоке Украины, рынок авиаперевозок потерпел серьезный удар и компания была вынуждена сократить количество самолетов в трех Boeing 737-800, а также полностью отказаться от выполнения регулярных рейсов.

С 2015 года компания меняет название на Azur Air Ukraine.

Начиная с 2018-го года в авиапарк компании попали дальнемагистральные самолеты Boeing 767, которые позволили значительно расширить географию полетов.

Компания базируется в столичном аэропорту "Борисполь", однако предлагает рейсы из регионов - Харькова, Запорожья, Львова и Одессы.

Напомним:

В "Борисполе" в прошлом году назвали самые непунктуальны авиакомпании, среди них и Azur Air Ukraine, которая осуществляла перевозки с регулярностью 52%.

В начале июля текущего года Госавиаслужба одобрила семь новых маршрутов Azur Air.

О том, кто ответственен за задержки рейсов, какую компенсацию требовать у перевозчика и что контролирует Госавиаслужба читайте в публикации: Так ли страшны чартеры, как их рисуют

Экономическая правда