"Укрзализныця" в рамках тендера закупит горючего на весь 2020 год

В сентябре "Укрзализныця" планирует объявить рамочный тендер на поставку всего объема горючего на 2020 год.

Об этом сообщил директор по закупкам "Укрзализныци" Сергей Довгаленко во время круглого стола с нефтетрейдерами, передает пресс-служба компании.

"Мы призываем участников рынка, большинство из которых уже имеют опыт работы по рамочным соглашениям с другими государственными компаниями, приобщиться к подготовке проекта тендерной документации и предоставить свои предложения", - отметил Довгаленко.

И добавил, что в компании убеждены, что смогут "в рамках законодательного поля учесть все уместны замечания и пожелания, которые позволят обеспечить эффективный, прозрачный и конкурентный тендерный процесс".

Отмечается также, что проект рамочного соглашения, подготовленный специалистами "Укрзализныци", будет передан на рассмотрение участникам рынка уже в начале сентября.

К круглому столу были приглашены представители компаний, принимавших участие в недавней экстренной процедуре закупки дизтоплива, которая была связана со срывом тендерного процесса, а именно: ООО "Анвитрейд", ООО "Газтрим", ООО "Нефтетрейд-Капитал", ООО "Окко Контракт", ООО "ТД "Сокар Украина", ООО "Торум", ООО "Оил-Трейд 2018", ООО "Альянс Энерго Трейд", ООО "Глуск Украина", ООО "Энерджи Юнион", ПАО "Укртатнафта", ООО "БНК-Украина".

В компании напомнили, что по результатам указанной процедуры "Укрзализныци" удалось сэкономить 45 млн грн. В дальнейшем экономия увеличилась за счет падения показателей Platts, отмечается в сообщении.

Как известно, "Укрзализныця" стала первой государственной компанией Украины, которая начала поставлять дизтопливо с применением формульного изменения цены с учетом котировок Platts.

Напомним:

16 августа Антимонопольный комитет разблокировал тендеры УЗ.

Как известно, тендеры на 100 тысяч тонн дизтоплива были объявлены 30 мая. Аукционы должны были пройти в начале августа, но процедуры были заблокированы накануне первого аукциона перекрестными жалобами "Торума" и "Сокар Украина".

После этого, 3 августа, УЗ из-за критически низких запасов топлива провела экстренные тендеры на 60 тысяч тонн дизтоплива. Победителями стали "Торум" (20 тысяч тонн), "Приват" (20 тысяч тонн), Glusco (10 тысяч тонн) и "Альянс Энерго Трейд" (10 тысяч тонн).

По состоянию на 13 августа, контракты подписаны на 30 тысяч тонн (по 10 тысяч тонн с ООО "Торум", "Альянс Энерго Трейд" и "Глуск Украина").

14 августа ""Укрзализныця" объявила еще 5 тендеров на закупку 50 тысяч тонн с применением формульного расчета цены.

Экономическая правда