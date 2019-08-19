На Ивано-Франковщине на взятке задержали начальника таможенного поста

Следователи территориального управления Госбюро расследований разоблачили начальника одного из таможенных постов Ивано-Франковской таможни ГФС на вымогательстве неправомерной выгоды в размере 2500 долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, он требовал неправомерную выгоду от физических лиц-предпринимателей за несоздание искусственных препятствий при растаможивании товаров, ввозимых из стран ЕС; для беспрепятственного оформления товара "ткань для изготовления ролетов" "руководитель таможенного поста уже получил 2000 долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения взятки. Ему готовят сообщение о подозрении.

"В случае доказательства вины, должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества", - заявили в ГБР.

Экономическая правда