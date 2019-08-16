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Нефтяные санкции Трампа сделали российских экспортеров на 1 миллиард долларов богаче – СМИ

Пятница, 16 августа 2019, 19:50

Санкции президента США Дональда Трампа против Ирана и Венесуэлы привели к увеличению спроса на российскую марку сырой нефти и увеличили доходы для экспортеров страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Российские нефтяные компании получили по меньшей мере $905 млн дополнительных доходов в период с ноября по июль, а стоимость барреля российской Urals достигла высокого уровня относительно Brent.

Санкции дали толчок спроса на российскую нефть после сокращения добычи со стороны стран ОПЕК+.

В частности, вырос спрос на Urals в Средиземноморском регионе, где местные компании ранее в основном покупали нефть у Ирана.

США в конце января объявили о санкциях против Венесуэлы и отменили исключения для некоторых покупателей иранской нефти с мая. Эта мера создала дефицит тяжелого, кислого сырья, хотя российская нефть считается хуже по качеству.

Европейская правда

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