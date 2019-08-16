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"Северный поток-2" построен на 73,6% - Газпром

Пятница, 16 августа 2019, 17:35

"Газпром" проложил по дну Балтийского моря уже 1805,6 км газопровода "Северный поток - 2" - 73,6% труб от общей протяженности газопровода.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу, 16 августа, сообщили в российской компании.

"Продолжается строительство газопровода "Северный поток-2". К настоящему времени по дну Балтийского моря проложено 1805,6 км газопровода - 73,6% от его общей протяженности", - заявили в холдинге.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

По плану газопровод хотят запустить в конце 2019 года.

Как сообщалось, требования Дании могут отложить "Северный поток-2" на 8 месяцев и стоить 660 млн евро.

31 июля комитет Сената по международным делам одобрил законопроект, который должен наложить санкции в отношении компаний и лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Европейская правда

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Северный поток Газпром компании

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