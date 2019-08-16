"Укроборонпром" поставит Ан-178 в Перу по цене около 65 миллионов долларов
Самолет Ан-178 госконцерна "Укроборонпром" (производства госпредприятия "Антонов", Киев), который победил в тендере Министерства внутренних дел Перу, поставят по цене около 65 миллионов долларов.
Об этом сообщает пресс-служба госконцерна, передает "Интерфакс-Украина".
Сообщается, что украинские самолеты заменят самолеты Национальной полиции Перу (Ан-32).
В тендере участвовали компания "Спецтехноэкспорт" с самолетом ГП "Антонов" Ан-178, Национальное управление по вопросам вооружений Италии с самолетом Leonardo C27J, Генеральный директорат вооружений и материалов (DGAM) Испании с самолетом Airbus C295M.
"По сравнительной оценке характеристик самолетов, расширенных гарантий других тендерных позиций победителем признан самолет Ан-178, представленный украинским "Спецтехноэкспортом" по сумме баллов 80,02 балла и цене около $65 млн", - говорится в сообщении "Антонова".
Подчеркивается также, что согласно законодательству Перу, итоги тендера должен утвердить президент страны.
Напомним:
Ранее ГК "Укроборонпром" стал победителем тендера, объявленного МВД Перу, на покупку определенного количества военно-транспортных самолетов Ан-178.
В июле 2018 года "Укроборонпром" представил Ан-178 на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow, где самолет выполнил демонстрационный полет.
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