АМКУ расследует возможный сговор в определении цен на уголь для ТЭС и ТЭЦ

Антимонопольный комитет рассматривает два дела - по договоренности между рядом предприятий об установлении определенных цен на угольную продукцию госпредприятий для генерирующих компаний ТЭС и ТЭЦ, и о нарушении Министерством энергетики законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В частности, комитетом установлено, что в 2017-2018 годах упомянутое министерство при участии ГП "Держвуглепостач", ОАО "Донбассэнерго", ООО "ДТЭК Энерго", ГПВД "Укринтерэнерго", ЗАО "Черкасское химволокно", ООО Фирма "Технова" проводило совещания для достижения договоренностей по ценам на угольную продукцию госпредприятий для генерирующих компаний ТЭС и ТЭЦ. Это подтверждено протоколами этих совещаний.

Указанные выше компании, подчеркивают в АМКУ, а также субъекты хозяйствования, связанные с ними отношениями контроля, осуществляют деятельность на рынках электроэнергии и энергетического угля, и являются между собой потенциальными конкурентами.

"Поддержание указанными компаниями предложений о повышении цен угольной продукции для генерирующих компаний ТЭС и ТЭЦ до согласованного уровня, могло привести к искажению конкуренции на соответствующих рынках", - сообщают в АМКУ.

Учитывая указанное, комитет начал рассмотрение:

дела по признакам совершения вышеуказанными предприятиями согласованных действий, которые могли привести к искажению конкуренции на рынках;

дела по признакам совершение Минэнергоугля нарушении законодательства о защите экономической конкуренции в виде склонения субъектов хозяйствования к совершению антиконкурентых согласованных действий и создания для этих нарушений условий.

По результатам рассмотрения дел в АМКУ пообещали принять соответствующие решения.

Напомним:

В конце 2018 года тепловую генерацию в Украине назвали наиболее неэффективной и дорогой в мире.

30 ноября 2018 года министр энергетики и углепрома Игорь Насалик предложил поднять базовую цену энергетического угля на 10,5%. От этого, по его словам, должно была выиграть государство.

Однако, как сообщалось, это было бы на руку как раз таки крупнейшему добытчику энергетического угля в стране - группе Рината Ахметова, которой это принесло бы дополнительно 6,4 млрд грн в год.

Напомним также, что в июле 2019 года Луганская ТЭС вынужденно перешла с угля на газ.

Экономическая правда