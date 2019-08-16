"Белые" хакеры будут искать баги в системе Prozorro
"Белые" хакеры будут тестировать уровень защищенности системы электронных государственных и публичных закупок Prozorro.
Об этом сообщается на сайте Prozorro.
Система будет сотрудничать с этическими хакерами в рамках bug bounty проекта "Hack Prozorro". Отбор хакеров продлится до 8 сентября.
"Белый хакинг сегодня - один из мировых трендов кибербезопасности. Все из-за своей эффективности. Google, Facebook, Amazon даже запустили собственные программы сотрудничества с этическими хакерами.
В Украине такой опыт имеют только частные компании. Мы являемся первой госучреждением, которое самостоятельно инициировало bug bounty", - заявил генеральный директор ГП "ПРОЗОРРО" Василий Задворный.
Отмечается, что Hack Prozorro пройдет в формате bug bounty марафона - участники будут искать недостатки в защите системы. За каждую найденную валидную и уникальную уязвимость будут получать вознаграждение, его размер будет зависеть от уровня критичности.
"Участники будут работать в тестовой среде, что никоим образом не затронет производительную систему Prozorro. Закупки будут проходить в обычном режиме.
Регистрация хакеров продолжается до 8 сентября. Среди присланных заявок представители Prozorro, bug bounty платформы HackenProof, компании OptiData и облачного провайдера DeNovo отберут 15 этических хакеров. По условиям проекта участниками могут быть только украинцы с соответствующим опытом в кибербезопасности и баг-хантинге", - говорится в сообщении.
Непосредственно марафон по поиску багов пройдет 21 сентября. Призовой фонд - 7000 долларов, их распределят между лучшими хакерами.
Экономическая правда
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