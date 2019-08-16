"Укрзализныця" пустит дополнительные поезда ко Дню Независимости
Пятница, 16 августа 2019, 14:16
Четыре дополнительных поезда во Львов, Харьков и Сумы будут курсировать по Украине ко Дню Независимости.
Об этом сообщает сайт "Укрзализныци".
Дополнительный поезд № 755/756 Киев – Львов будет курсировать 23, 26 августа из Львова и 24, 27 августа из Киева.
Поезд № 205 Покровск – Харьков осуществит рейсы 24 и 26 августа в обоих направлениях.
Поезда № 237 Киев – Днепр и № 779/780 Сумы – Винница будет курсировать туда и обратно 23 и 26 августа.
Билеты можно приобрети в железнодорожных кассах или на сайте Укрзализныци.
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