Поставщики электроэнергии создают искусственный дефицит - бизнес

Украинская промышленная компания "Интерпайп" заявляет, что поставщики электроэнергии намеренно создают искусственный дефицит на рынке.

Об этом заявили в пресс-службе компании.

При этом, отмечают в "Интерпайп", общеизвестно, что Украина имеет избыточные генерирующие мощности и является экспортером электроэнергии.

"За 1,5 месяца работы нового рынка электроэнергии компания ежедневно не могла купить на рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке электроэнергию в полном объеме из-за отсутствия предложения со стороны поставщиков даже по максимальной цене", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Интерпайпе", обычно такая ситуация имеет место в ночные часы, когда электроэнергия в избытке.

"Это противоречит здравому смыслу, поскольку ночью потребление электроэнергии существенно ниже, чем днем", - сетуют в компании.

Более того, утверждают в компании, с середины июля такая ситуация уже начала проявляться и в дневные часы.

"То есть, ни один из поставщиков не выходит на рынок с предложением, что вынуждает потребителей уходить на балансирующий рынок, потреблять и рассчитываться за электроэнергию по факту потребления по более высокой цене балансирующего рынка", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что если в начале июля дневной дефицит составлял 5-8% от потребности "Интерпайпа", то к 15 августа он стал рекордным и составил 16%

"Таким образом, за 1,5 месяца расходы компании на электроэнергию выросли в среднем на 20-25% с учетом тарифа на передачу по сравнению с июньскими затратами", - заявили в компании.

Также в компании отметили, что новый рынок электроэнергии "так и не стал рынком в полном смысле этого слова". И что "физически электроэнергия есть, но на рынок она не попадает". А также добавили, что существующая модель выгодна некоторым производителям и посредникам, но не выгодна потребителям.

"Для промышленных потребителей ущерб прямой - рост цены электроэнергии, а для бытовых потребителей - косвенный, из-за удорожания стоимости товаров и услуг, для производства которых используется электричество", - резюмировали в "Интерпайпе".

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2018 году компания реализовала 857 тыс. т готовой продукции, в том числе – 189 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В компании работают 12 тыс. сотрудников. В 2018 году предприятие перечислило в бюджеты всех уровней 2,17 млрд. грн.

Напомним:

После запуска нового рынка электроэнергии 1 июля тарифы для украинской промишленности стали на 20% выше, чем в Европе.

12 августа из-за работы нового рынка электроэнергии забилит тревогу и металлурги.

Как сообщалось, за 5 месяцев 2019 года "Интерпайп" Пинчука экспортировала в РФ колеса и трубы на 1 миллиард.

Экономическая правда