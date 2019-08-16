На OpenMarket продают пассажирский самолет за 4,5 миллиона

На продажу через OpenMarket (ГП "СЕТАМ") выставлен пассажирский самолет Як-40 1976 года выпуска по цене 4,5 миллиона гривень.

Об этом сообщает ЦТС.

"Самолет имеет заводской номер 9610546, государственный регистрационный знак UR-CDW. ВС изготовлено Саратовским авиационным заводом, имеет регистрационное удостоверение воздушного судна №РП 1986/4 от 06.11.2006", - говорится в сообщении.

Последняя дата эксплуатации - ориентировочно в 2013 году.

На данный момент самолет находится на территории аэропорта Киев им. Сикорского (Жуляны).

Ранее воздушное судно принадлежало Международной транспортной компании.

Аукцион по продаже назначен на 12 сентября 2019 года.

Напомним:

В октябре 2018 года OpenMarket продал самый дорогой лот в своей истории.

В ноябре 2018 года крупнейший должник по зарплате распродал на торгах OpenMarket 38 транспортных средств Харьковского государственного авиационного предприятия на 1 миллион гривень для погашения долгов по зарплате.

В том же месяце OpenMarket реализовал логистический центр "Арктика" под Киевом.