Самые богатые люди мира потеряли за один день 18 миллиардов долларов

14 августа стало одним из худших дней для американского рынка акций с начала года – состояние 10 самых богатых людей мира сократились почти на 18 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Forbes.

Больше всего пострадал лидер списка Forbes Джефф Безос – его состояние уменьшилось на 3,5 млрд долл. Марк Цукерберг, глава Facebook, потерял 3,2 миллиарда долларов. Генеральный директор компании LVMH Бернар Арно потерял около 3 миллиардов.

Ситуация сложилась в связи с нестабильной ситуацией на фондовой бирже. Эксперты зафиксировали максимальное за год падение индекса Доу-Джонса. Это никак не сказалось лишь на одном представителе бизнес-сообщества из топ-10 Forbes – Майкле Блумберге, бывшем мэре Нью-Йорка.

Падение индексов на финансовых рынках агентство Bloomberg объяснил сложной ситуацией в торговых отношениях Соединенных Штатов и Китая. Не исключено, что на ситуацию повлияло снижение экономики Германии.

В прошлый раз "черный день на Уолл-стрит" зарегистрировался 5 августа. Тогда индекс Доу-Джонса упал сразу на 2,9%, а 18 миллиардеров потеряли по итогам дня 1 млрд долларов или более.

Напоминаем:

Фондовые рынки США упали после того, как была зафиксирована инверсия доходностей двухлетних и десятилетних облигаций.

Впервые с 2007 года спред доходности 2- и 10-летних облигаций опустился ниже нуля в США и Великобритании.

Инверсию считают индикатором экономической рецессии в США.

В нормальной ситуации доходность десятилетних облигаций выше, чем у коротких, так как риск потерь выше при долгосрочных вложениях.

Инверсия же может значить, что инвесторы видят в краткосрочной перспективе больше риска, чем в долгосрочной.

На этом фоне индекс Dow Jones Industrial Average потерял более 800 пунктов, или 3,05%, к закрытию торгов 14 августа.