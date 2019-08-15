Маркарова избрана замглавы Комитета по назначениям руководителей госпредприятий

Министр финансов Оксана Маркарова избрана заместителем председателя Комитета по назначениям, который осуществляет конкурсный отбор руководителей и членов наблюдательных советов для особо важных для экономики Украины государственных предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что в состав Комитета входят четыре представителя правительства и четыре независимые эксперты - представители международных финансовых организаций.

Председателем Комитета сейчас является Джейсон Пеллмар, возглавляющий региональное представительство Международной финансовой корпорации в Украине и Беларуси. К работе Комитета привлечены также ведущие компании по поиску руководящих кадров.

Комитет по назначениям уже сформировал независимые наблюдательные советы для "Укрзализныци", "Укрэнерго", "Укрпочты", "Администрации морских портов Украины", "Международный аэропорт" Борисполь "," Укргидроэнерго ".

"Мы достигли успешного результата в формировании независимых и профессиональных наблюдательных советов для государственных компаний. Государственные предприятия должны иметь прозрачную и профессиональную систему управления, соответствующую лучшим международным практикам, и в частности рекомендациям ОЭСР для государственных компаний. Комитет будет активно работать до конца каденции и нашего правительства, и я надеюсь, что новое правительство продолжит и его работу, и реформу корпоративного управления", - сказала Маркарова.

Информация о персональном составе Комитета - по ссылке.

Напомним:

В мае правительство согласовало состав наблюдательного совета аэропорта "Борисполь".

В начале июля Кабмин утвердил членов наблюдательных советов "Приватбанка" и "Ощадбанка" по квоте президента.

А в конце июля сообщалось, что новыми государственными уполномоченными Антимонопольного комитета станут Наталья Буроменская и Ольга Нечитайло.

Экономическая правда