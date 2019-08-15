Нефьодов: Если таможня требует взятки, пишите мне напрямую

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов призывает сообщать ему лично о нарушениях в ведомстве.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Если у вас таможня требует взятки - пишите мне напрямую в ФБ. Если кто-то бегает по регионам и рассказывает, что нужно собирать деньги Нефедову - это жулики. Сдавайте жуликов мне", - отметил Нефьодов.

"Если кто-то говорит, что "договорился с зелеными и теперь следит за растаможкой" - это мутанты. Сдавайте их Oleksiy Honcharuk (заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук - ред.) и David Braun (кандидат на должность главы фракции "Слуга народа" Давид Арахамия - ред.)", - добавил он.

"Если кто-то из моих новых подчиненных думает, что их бизнес как-то от меня скроется - вы ошибаетесь. Это лишь вопрос времени. Если кто-то таможенникам звонит с любых органов с "советами" кого и как растамаживать - теперь мы живем по новому и эти советы идут лесом.

Коллеги, я безальтернативно ожидаю от вас ответа "извините, теперь это не работает, посоветуйтесь со своим руководством, пусть они набирают главу Гостаможслужбы. Если кто-то будет растамаживать что-то по командам других людей - будет уволен. Если кто-то на вас давит - пишите мне напрямую", - написал глава Государственной таможенной службы.

Напомним:

Государственная таможенная служба, которую возглавляет экс-первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, получила регистрациюкак юридическое лицо в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

Читайте также интервью: Главный таможенник Максим Нефьодов: Меня уже предупреждают. "Готовься. Бери охрану. Машину сожгут".

Экономическая правда