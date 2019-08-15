УЗ выставила на продажу 73 тысячи тонн металлолома

"Укрзализныця" выставила на продажу через электронную площадку Prozorro.Продажі очередную партию металлолома - компания предлагает 12 лотов весом более 73 тысячи тонн.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что начальная стоимость 12 лотов составляет почти 379 миллионов гривен, но в компании планируют получить не менее 400 миллионов гривен от продажи этой партии металлолома.

Аукционы по этим лотам состоятся в течение августа.

В "Укрзализныце" заявляют, что пошли навстречу потенциальным покупателям - учли предложения и начинают продажу металлолома по новым условиям.

"Отныне мы реализуем металлолом, который уже загружен в вагоны. Кроме того, уменьшили до 50% предоплату, после которой будем начинать отгружать металлолом (раньше была 100%). А за несвоевременную отгрузку вводим для компании штрафные санкции", - рассказал директор по правовым вопросам и имущественной политики УЗ Артур Резник.

Экономическая правда