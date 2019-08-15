"Мотор Сич" переходит на четырехдневную рабочую неделю

Завод "Мотор Сич" с 1 сентября переходит на 4-дневную рабочую неделю, сотрудники опасаются сокращений.

Об этом сообщает "Укринформ".

"13 августа вечером был подписан приказ о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Пятница будет выходным уже с 1 сентября.

Ранее четыре дня разрешалось работать тем сотрудникам, которые не задействованы в производственном процессе, а сейчас дополнительный выходной будет абсолютно во всех заводчан. Мы не знаем, что будет дальше. Ждем", - рассказал собеседник, попросивший не называть его.

На официальном сайте предприятия информации о причинах такого решения пока нет.

Напомним:

"Мотор Сич" - одно из главных авиационных предприятий постсоветского пространства. Предприятие производит авиадвигатели и газотурбинные установки, поставляя свою продукцию в более чем 100 стран. До 2014 года главным рынком сбыта завода была Россия, в том числе и российская оборонка.

За первое полугодие 2019 года "Мотор Сич" получила 425,7 млн грн убытка, хотя за аналогичный период предыдущего года завод получил 902,19 млн грн прибыли.