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Граничные тарифы на отопление: суд отклонил иск о приостановлении действия постановления Кабмина

Четверг, 15 августа 2019, 11:55

Окружной админсуд Киева отказал в удовлетворении заявления об обеспечении иска о приостановлении действия постановления Кабмина, которым были установлены граничные тарифы на услуги теплоснабжения для населения.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что заявление об обеспечении иска поступило от КП "Уманьтеплокоммунэнерго".

"Сейчас истцом не доказаны обстоятельства, которые бы указывали на очевидную опасность причинения вреда его правам и интересам, и которые бы сделали невозможным их защиту без принятия соответствующих мер до принятия решения по делу", - заявили в суде.

"По мнению суда, ссылки заявителя на нарушение норм законодательства при принятии постановления Кабмина "Некоторые вопросы защиты прав потребителей коммунальных услуг", как на основание необходимости принятия мер обеспечения иска, свидетельствуют о несогласии истца с принятым правительством соответствующим постановлением и является обоснованием будущих исковых требований, которым суд будет оказывать правовую оценку при рассмотрении дела", - добавили там.

Отмечается, что такая позиция истца не может быть основанием для принятия мер обеспечения иска путем приостановления действия решения Кабмина.

Напомним:

Кабинет министров ввел предельный уровень цены 1 Гкал теплоэнергии в системе централизованного отопления на уровне 1,4 тысячи гривен.

Экономическая правда

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суд тарифы тепло Кабмин

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