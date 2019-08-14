"Нафтогаз" пополнила бюджет более чем на 70 миллиардов

За первые 7 месяцев текущего года группа "Нафтогаз" выплатила в бюджет 70,6 миллиарда гривень - это 16,3% общих доходов государственной казны.

Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Это - НДС, рента с добытого газа и нефти, акцизы, налоги на прибыль, дивиденды, пояснил глава НАК.

"Доходность государственной компании уже воспринимается как обычное дело, но еще 5 лет назад "Нафтогаз" не мог функционировать без постоянных дотаций из бюджета. В 2014 году государство отдало на 77 млрд грн больше, чем получила от компании", - написал Коболев.

И добавил, что преобразование госкомпании с черной дыры бюджета на крупнейший источник доходов бюджета страны состоялось благодаря диверсификации источников импорта газа, отказа от коррупции в отношениях с поставщиками и партнерами и работе над корпоративной реформой.

"Чтобы "Нафтогаз" и в дальнейшем оставался мощной компанией и источником стабильности для государства, нужна необратимость реформ", - отметил глава "Нафтогаза".

По его словам, сейчас важно сосредоточиться на: завершении трансформации группы; проведении качественного анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator) и подготовке к сложному отопительному сезону в условиях возможной "газовой войны".

Напомним:

По состоянию на июнь "Нафтогаз" уплатил в бюджет почти 50 млрд.

Также напомним, что расходы на зарплату аппарата "Нафтогаза" за три года выросли в 10 раз.

Как стало известно 14 августа, ГТС Украины готова к сценарию "нулевого транзита".

Экономическая правда