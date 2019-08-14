Суд снял э-браслет с Крючкова

Источник: "Радио Свобода"

Соломенский районный суд Киева снял электронный браслет из бывшего народного депутата и экс-председателя правления "Енергомережі" Дмитрия Крючкова, которого НАБУ подозревает в организации энергетической схемы более чем 346 млн гривен.

Дословно: "Судья Сергей Коробенко позволил снять с экс-депутата электронный браслет, но одновременно продлил действие других его обязательств:

прибывать в детективу, прокурору или в суд по каждому требованию;

не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения, касающегося данного уголовного производства, с подозреваемыми и свидетелями;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину".

Детали: Судья частично удовлетворил ходатайство прокурора Владимира Кривенко и на два месяца продлил срок действия всех обязанностей Крючкова до 29 августа. Кривенко отметил, что досудебное расследование НАБУ еще продолжается, а "риски препятствования подозреваемым в дальнейшем досудебном расследовании не уменьшились".

Соответствующее решение судья принял 25 июля.

Напомним:

Ранее "Схемы" рассказали, что Дмитрий Крючков вместе с соратником президента Игорем Кононенко, бизнесменами Григорием и Игорем Суркисом, а также другими высокопоставленными чиновниками, вероятно, причастен к схемам по выводу сотен миллионов гривен из нескольких украинских облэнерго.

В ноябре 2018 года прокуроры САП обнародовали подозрение Крючкову.

17 апреля Соломенский суд Киева взял под стражу бизнесмена Дмитрия Крючкова, которого 15 апреля экстрадировали из Германии в Украину, с альтернативой залога в размере 7 миллионов гривен, хотя обвинение ходатайствовало о залоге в 346 миллионов гривен.

Тогда же прокуроры САП заявили, что планируют обжаловать это решение.

Но уже 19 апреля Крючкова выпустили из СИЗО под залог в 7 миллионов гривен, которую внес его адвокат Александр Лысак, и обязали носить электронный браслет.

Впоследствии суд отказал в удовлетворении апелляции САП по увеличению размера залога Крючкова – и оставил ее без изменений.

Украинская правда