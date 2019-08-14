IBM назначила нового руководителя в Украине

Американская компания International Business Machines объявила о назначении Богдана Хорощака новым директором IBM в Украине.

Об этом "Экономической правде" стало известно из собственных источников.

Сообщается, что 13 августа он сменил на этом посту Валерия Шляхова, который покинул компанию.

"Я очень рад возможности масштабировать свой опыт в сфере ІТ-услуг на благо клиентов IBM во всей экосистеме Украины. Они повышают эффективность бизнеса путем внедрения наиболее прогрессивных решений, а именно: использование преимуществ технологий с открытым кодом и мультиоблачных сред", - сказал Хорощак, комментируя свое назначение.

Хорощак работает в ІТ-индустрии 14 лет и специализируется на развитии бизнеса, управлении продажами и консультировании.

Он пришел в IBM в 2012 году на должность торгового представителя в Украине. В 2014-2015 гг. Руководил департаментом программного обеспечения. В 2015-2017 гг. dозглавлял направление цифровых продаж и обновления лицензий на ПО в странах Центральной и Восточной Европы. С ноября-2017 и до нынешнего повышения руководил департаментом технического сервиса (GTS) в Украине.

В 2007 году Хорощак окончил Институт прикладного системного анализа Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт" и получил диплом по специальности "Интеллектуальные системы принятия решений".

International Business Machines - один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг.

Напомним:

В октябре 2018 года IBM договорилась о приобретении разработчика программного обеспечения Red Hat за 33 млрд долл. Отмечалось, что это станет крупнейшим приобретением в истории компании.

В января 2019 года IBM представила первый в мире квантовый компьютер для коммерческого использования.

Экономическая правда