Приобретенного в обход тендера топлива "Укрзализныце" хватит на 2 месяца

Дизельного топлива, которое "Укрзализныця" закупила на договорных началах в обход тендера, хватит на 2 месяца.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Сейчас компания подписала договоры на поставку 30 тысяч тонн дизтоплива, из которых уже получила 7 тысяч тонн. Остальные будут поступать по разнарядкам. Договоры еще с двумя поставщиками на 30 000 тонн дизтоплива готовятся к подписанию. Таким образом, компания будет обеспечена дизелем на ближайшие 2 месяца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 8 процедур закупки в среднем на 100 тысяч тонн дизтоплива пока остаются заблокированными в связи с рассмотрением жалоб поставщиков АМКУ.

"В случае быстрого разблокирования закупок договора этих процедур можно будет подписать в последней декаде августа.

Также компания готовится объявить новую закупку еще 50 000 тонн дизтоплива. Тендер начнется в ближайшие дни", - заявили в "Укрзализнице".

"Уже осенью дадим старт процедуре заключения рамочного соглашения с исключительно надежными трейдерами. Поставщиков будем выбирать по результатам аукционов по критерию выгодных ценовых предложений", - подчеркнул председатель правления УЗ Евгений Кравцов.

Напомним:

2 августа Кравцов заявил, что все тендеры на покупку дизтоплива, которые объявила "Укрзализныця", заблокировали жалобами отдельных игроков рынка.

Поэтому там решили купить горючее напрямую у поставщиков по договорной цене.

Экономическая правда