Boeing не получил заказов на 737 MAX пятый месяц подряд

В июле американский концерн Boeing Co. не получил ни одного нового заказа на самолеты 737 MAX.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в целом поставки самолетов Boeing в январе-июле 2019 года сократились на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, количество самолетов, поставленных в июле, стала минимальным за последние 10 лет.

"За июль концерн поставил 19 самолетов, что было минимальным значением за месяц с ноября 2008 года, когда компания поставила четыре самолета", - пишет Dow Jones.

В то же время европейский концерн Airbus SE поставил 458 самолетов за семь месяцев 2019 года, что может позволить ему обойти американского конкурента по количеству поставок самолетов за весь текущий год.

Напомним:

Полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф.

В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

В Boeing рассчитывают восстановить поставки 737 MAX клиентам в четвертом квартале этого года, однако отраслевые эксперты считают, что полеты этих лайнеров не возобновятся до 2020 года.

Расходы, связанные с выплатой различных компенсаций в результате приостановки полетов 737 MAX, сократили выручку Boeing во втором квартале на 5,6 млрд долл, а чистую прибыль - на 8,74 млрд долл.

Ранее сообщалось, что Boeing зарезервирует почти 5 млрд долл из-за запретов полетов самолетов 737 MAX.