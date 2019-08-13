Торговая война: США отложат введение пошлин на ноутбуки и смартфоны из Китая

США решили отложить введение 10-процентной пошлины на некоторые китайские товары, среди которых ноутбуки и мобильные телефоны, как это американская администрация планировала сделать со следующего месяца.

Об этом Торговое представительство США сообщило на своем официальном сайте 13 августа, пишет "Европейская правда".

"В рамках процесса общественного обсуждения и слушаний было принято решение отложить введение пошлины для некоторых статей до 15 декабря. Продукты этой группы включают, например, мобильные телефоны, ноутбуки, игровые приставки, некоторые игрушки, компьютерные мониторы и некоторые предметы одежды и обуви", - говорится в сообщении.

Отдельную группу китайских товаров решили совсем не облагать дополнительной пошлиной, основываясь на факторах "здоровья, безопасности, национальной безопасности и других".

О решении отложить введение пошлин американское представительство сообщило вскоре после того, как министерство Китая заявило о проведении телефонного разговора между вице-премьером Лю Хэ и торговыми представителями США.

Президент Дональд Трамп ранее заявил, что 1 августа введет 10-процентный тариф на китайские товары на сумму 300 млрд долларов. Он обвинил Китай в несоблюдении обещаний приобретать больше американской сельскохозяйственной продукции.

Европейская правда