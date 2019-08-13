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Веревский хочет через суд получить 5-миллиардные активы Дельта Банка

Вторник, 13 августа 2019, 17:04

ООО "Финансовая компания "Скай" Андрея Веревского подала иск против Дельта Банка и Фонда гарантирования вкладов физлиц, в котором просит отменить решение ФГВФЛ об отмене результатов аукциона по продаже активов Дельта Банка.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение Киевского хозсуда, который 7 августа открыл производство.

"Финансовая компания "Скай" также просит суд признать заключенным между компанией и Дельта Банком договор уступки прав требований, которые были реализованы на соответствующем аукционе.

Напомним:

Победителем аукциона Фонда гарантирования по продаже пула масложировых активов Дельта Банка на 4,9 миллиарда грн стало ООО "Финансовая компания" Скай ", конечным бенефициаром которого является Андрей Веревский.

Дисконт в этой сделке должен был составить 96,2%.

Таким образом, предприятия, на создание которых было потрачено более 4 млрд грн клиентов "Дельта банка", обесценились до 4% от стоимости.

9 июля Центробанк отменил свое решение от 9 апреля 2019 №280-рш по согласованию продажи пула активов, переданных АО "Дельта Банк" в залог Национальному банку, из-за возможных манипуляций во время торгов.

Фонд гарантирования вкладов физлиц, руководствуясь решением НБУ, принял решение об отмене результатов торгов.

Читайте также: Как Веревский приобрел активы "Дельта банка" с дисконтом 96%

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Веревский Дельта Банк

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