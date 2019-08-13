Морпорт "Південний" збільшив вантажоперевалку на 24%

Морський торговельний порт "Південний", найбільший за обсягом перевалки порт України, в січні-липні 2019 року збільшив перевалку вантажів на 24,31% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - до 28,129 мільйона тонн.

Про це свідчить інформація на сайті держпідприємства "Адміністрація морських портів України".

Зазначається, що за вказаний період порт збільшив перевалку експортних вантажів на 38,44% - до 21,405 млн тонн, скоротив перевалку імпортних на 5,95% - до 3,623 млн тонн і перевалку транзитних - на 6%, до 3,091 млн т.

Також у січні-липні морпорт перевалив 10% обсягу каботажних вантажів за аналогічний період 2018 року, що становило 10,63 тис. тонн.

За номенклатурою вантажів у січні-липні порт наростив перевалку наливних вантажів на 7,19% - до 2,502 млн тонн, сухих сипучих вантажів - на 30,1%, до 23,015 млн тонн, тарно-штучних - на 0,18%, до 2,613 млн тонн.

Перевалка контейнерів становила 114,545 тис. TEU (зростання в 2,05 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року).

Як повідомлялося, в 2018 році порт збільшив перевалку вантажів на 1,92% в порівнянні з 2017 роком - до 42,702 млн т.

Порт "Південний" (раніше - "Южный") заснований у 1978 році. Розташований на березі Аджаликського лиману і є найбільш глибоководним в Україні. Загальна протяжність причалів - близько 2,6 км.

Нагадаємо:

У червні 2019 року морський порт "Південний" потрапив у ТОП-10 найбільш стабільних держпідприємств України.

У квітні поточного року уряд змінив назву найбільшого українського порту "Южный" в Одеській області на "Південний".

Читайте також: Український Нептун: Як в порту "Південний" будують найбільший зерновий термінал

Економічна правда