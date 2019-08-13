ЖК "Busov Hill": выставлена на продажу готовая квартира

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В премиальном ЖК "Бусов Хилл" на Печерске уже заселено 20 % квартир. А ближе к осени это число возрастет к подавляющему большинству. Но Вы еще успеете присоединиться к клубу счастливых обладателей элитной недвижимости возле Ботсада.

Для тех, кто желает сразу заехать и жить в доме – есть спецпредложение: готовая квартира с дизайнерским ремонтом.

Квартира площадью 147 кв.м. полностью меблирована и оборудована всей необходимой техникой.

Планировка включает: просторную кухню с гостиной, две больших спальни, вместительную гардеробную, прачечную, два санузла.

Мраморная стена из материалов Ombra Di Caravaggio

Ремонт выполнен в современном стиле, сочетающем строгий минимализм и в то же время атмосферу роскоши. Прямые линии приятно контрастируют с мягкими текстурами, натуральный камень и металл гармонируют с бархатом штукатурки и создающим уют текстилем.

Пространство холла плавно перетекает в зону кухни и гостиной-столовой площадью 42 кв.м. Зонирование позволило разделить пространство на рабочую кухонную зону, обеденную группу и зону мягкого уголка.

Украшение интерьера гостиной – мраморная стена из материалов Ombra Di Caravaggio, которая прекрасно гармонирует с декоративной штукатуркой Antica Signoria итальянского производства.

За особую атмосферу отвечает акустическая система Yamaha, которой можно управлять с мобильного устройства. Таким образом в гостиной можно проводить время как в компании друзей, так и в семейном кругу.

Теплая подсветка, расставляющая световые акценты, обеспечивается серией светильников Ginger от фабрики Marset.

В квартире выделено 2 спальни: хозяйственная площадью 25 кв.м., в которую ведет сквозная гардеробная (12 кв.м.), и гостевая площадью 27 кв.м. Также обустроена отдельная прачечная комната для удобного ухода за одеждой и обувью.

В наполнении квартиры используется высококачественная техника признанных производителей, в частности кухня изготовлена из итальянских и немецких материалов со встроенной бытовой техникой Bosh, а кондиционирование представлено инновационной моделью Daikin Emura.

ЖК "Бусов Хилл" введен в эксплуатацию в ноябре 2018 года. Жизнеобеспечением дома и уходом за территорией занимается собственная обслуживающая организация, созданная весной этого года.

Дом находится в живописном месте, возле самого Ботанического сада. При строительстве использована технология glass wall: во всех квартирах установлены панорамные окна, занимающие в одной из комнат всю площадь стены от пола до потолка. Особое внимание привлекает лобби высотой до 8 м со стенами-водопадами.

Дом состоит из 2 секций от 18 до 21 этажа, в которых размещено 146 квартир. Инфраструктура дома включает 3-уровневый подземный паркинг, детскую площадку, а также два этажа коммерческих помещений.

На последние квартиры в ЖК "Бусов Хилл" до конца августа действует скидка 20 %.

Записаться на просмотр и узнать все подробности можно по телефону 044 374 11 22.

ЖК "Бусов Хилл" находится по адресу: Киев, ул. Бусловская 12.