"Украинская правда" и Академия Deutsche Welle объявляют набор в пятую "Школу экономической журналистики"
"Українська правда" та Академія Deutsche Welle оголошують набір у п'яту "Школу економічної журналістики".
Викладають у Школі провідні українські журналісти та експерти. Підготовка тренерів відбулась за спеціальною методикою Академії DW.
В ході навчання студенти Школи отримають як обширні теоретичні знання, так і досвід практичної реалізації журналістських проектів.
Новий навчальний курс стартує у вересні. Усім, хто бажає стати студентами другого курсу "Школи економічної журналістики" слід заповнити анкету за посиланням.
Стати студентами Школи можуть стати як журналісти, які давно працюють, так і новачки.
Заявки приймаються до 10 вересня 2019 року.
Курс складається з чотирьох модулів, кожен з яких проходитиме у формі трьохденного інтенсиву раз на місяць. Навчання відбуватиметься у Києві.
У ході курсу кожен студент стане частиною команди, яка виконає великий груповий проект. Захист проектів та вручення сертифікатів про закінчення Школи відбудуться 14 грудня.
Модулі Школи
20-22 вересня – І модуль "Як писати про державні фінанси, бюджет та податкову політику".
Тренери:
Дарина Марчак, радник міністра КМУ;
Руслан Чорний, керуючий партнер "Фінансового клубу".
18-20жовтня – ІІ модуль"Як писати про бізнес. "Олігархознавство".
Тренери:
Катерина Глазкова, виконавчий директор Спілки українських підприємців;
Андрій Самофалов, керівник бізнес-редакції сайту Liga.net.
15-17 листопада – ІІІ модуль "Споживацькі ринки. Як писати для споживача".
Тренери:
Дмитро Денков, головний редактор "Економічної правди";
Дарина Кутецька, редактор розділу "Нерухомість" Mind.ua
29 листопада-1 грудня – IV модуль"Як писати на економічні теми, шукати та візуалізувати дані".
Тренери:
Михайло Кольцов, адміністратор проекту STOPFAKE.ORG, викладач Могилянської школи журналістики;
Марія Фронощук, співзасновниця і директор Platfor.ma.
14 грудня – захист проектів та вручення сертифікатів.
Всі витрати на навчання повністю покриваються організаторами, окрім оплати транспорту. Журналістам з регіонів надається безкоштовне житло в Києві на час проведення модулів.
За підтримки інформагенства FinClub.
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