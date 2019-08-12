ГФС выдала более 9,5 тысяч лицензий на производство и торговлю горючим

Государственная фискальная служба по состоянию на 12 августа выдала более 9500 лицензий на право производства, хранения, оптовой и розничной торговли горючим.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что наибольшее количество лицензий - почти 6800 - выдали на осуществление розничной торговли топливом. Более 1,6 тысячи лицензий получили плательщики на оптовую торговлю топливом, при отсутствии мест оптовой торговли.

"На оптовую торговлю топливом, при наличии мест оптовой торговли выдано 314 лицензий.

На хранение топлива выдано 780 лицензий, для производства горючего - 23 лицензии", - говорится в сообщении.

Реестр субъектов хозяйствования, которые получили лицензии на право производства, хранения, оптовой и розничной торговле горючим размещен на сайте ГФС в рубрике "Реестры".

Напомним:

Согласно внесенным изменениям в действующее законодательство, с 1 июля 2019 года субъекты хозяйствования, которые осуществляют производство, оптовую, розничную продажу и хранение топлива, должны получить лицензию на такую ​​деятельность.

Такие изменения введены с целью сокращения объемов теневого рынка топлива, увеличения налоговых поступлений и улучшения качества нефтепродуктов для потребителей.

Лицензия выдается по заявлению субъекта хозяйствования, к которому прилагаются документы, перечень которых определен ЗУ "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий".

Экономическая правда