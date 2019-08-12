Кредиты для аграриев: Минагропрод перечислило более 64 миллионов

За 7 месяцев текущего года украинским сельхозпроизводителям перечислено более 64 миллионов гривень на компенсацию процентов по кредитам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия на своем сайте.

Указанная сумма уже перечислена заемщикам, рассказали в министерстве.

Наибольшие суммы компенсации получили сельхозпроизводители Винницкой (6,17 млн грн), Черкасской (5,95 млн грн), Киевской (54,3 млн грн), Полтавской (45 млн грн), Хмельницкой (4,29 млн грн), Харьковской (3,94 млн грн), Черниговской (3,4 млн грн), Сумской (3,38 млн грн), Днепропетровской и Херсонской (3,22 млн грн) областей.

Также в министерстве добавили, что в целом за отчетный период 400 сельхозпроизводителями привлечено льготных кредитов на сумму 3,8 млрд грн.

Как напомнили в Минагропроде, Законом "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" министерство предусмотрело расходы общего фонда в сумме 127,1 млн грн.

Напомним:

Министерство аграрной политики и продовольствия по итогам 2018 года выплатило аграриям 4 млрд 166,2 млн грн по программам господдержки агропромышленного комплекса.

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Также напомним, что по программе государственной поддержки аграрной отрасли председатель фермерского хозяйства до 35 лет один раз в году может получить субсидию в 40 тыс. грн.

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Экономическая правда