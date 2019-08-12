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Сервис Glovo начал работу в Николаеве

Понедельник, 12 августа 2019, 16:11

Сервис по доставке товаров курьерами Glovo с 12 августа начал работать в Николаеве.

Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

Заказ услуги в Николаеве уже доступен в приложении Glovo. Время выполнения заказа в городе - не более 1 часа.

Размер доставки не должен превышать параметры фирменного рюкзака Glovo 40х40х30 см и вес в 9 кг.

Николаев стал восьмым городом в Украине, где работает доставка Glovo. Сервис уже доступен в Киеве, Харькове, Днепре, Львове, Запорожье, Виннице, Одессе.

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Экономическая правда

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