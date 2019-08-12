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Хорватия подсчитала количество легальных работников из Украины в туризме

Понедельник, 12 августа 2019, 15:53

В Хорватии в сфере туризма официально работают более четырехсот украинцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Index.hr.

По данным Министерства внутренних дел Хорватии, всего в туристической отрасли официально трудоустроен 17381 гражданин стран за пределами ЕС. Большинство из них составляют боснийцы - 6262 человек.

Далее - граждане Сербии (5982) и Северной Македонии (2791). 553 разрешения на работу предоставлено гражданам Косово, 432 - Украины, 247 - Черногории, 227 - Албании, 121 - Таиланда и 117 - Индии.

Количество иностранных рабочих в Хорватии значительно больше количества выданных разрешений на работу.

Недавно правительство Хорватии решило увеличить квоту для иностранных работников в сфере туризма на 2 тыс. человек и на тысячу в строительном секторе.

Европейская правда

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работа туризм Хорватия

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