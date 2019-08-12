Аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за протестов

Международный аэропорт Гонконга в понедельник, 12 августа, отменил все рейсы из-за демонстрации в зоне прибытия аэропорта.

Об этом сообщает ВВС.

Сотрудники аэропорта отметили, что протестующие против закона об экстрадиции вероятных правонарушителей на материковый Китай уже четвертый день подряд проводят свою акцию в аэропорту.

По данным полиции, в аэропорту собрались 5000 протестующих.

Сообщается, что дороги в аэропорт заполнены автомобилями и на парковках аэропорта нет ни одного свободного места.

Напомним:

Массовые антиправительственные демонстрации в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. В последнее время протесты сопровождались столкновениями между участниками акций и полицией.

Возмущение жителей Гонконга вызвало намерение власти принять закон об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай. В акциях участвовали более миллиона человек.

15 июня глава администрации Гонконга Керри Лам заявила, что рассмотрение законопроекта об экстрадиции в КНР приостановили на неопределенный срок. Но протесты не утихают - митингующие требуют окончательного отказа от этого законопроекта, отставки Керри Лам и расследования действий полиции во время демонстраций.

Экономическая правда