Аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за протестов
Международный аэропорт Гонконга в понедельник, 12 августа, отменил все рейсы из-за демонстрации в зоне прибытия аэропорта.
Об этом сообщает ВВС.
Сотрудники аэропорта отметили, что протестующие против закона об экстрадиции вероятных правонарушителей на материковый Китай уже четвертый день подряд проводят свою акцию в аэропорту.
По данным полиции, в аэропорту собрались 5000 протестующих.
Сообщается, что дороги в аэропорт заполнены автомобилями и на парковках аэропорта нет ни одного свободного места.
Напомним:
Массовые антиправительственные демонстрации в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. В последнее время протесты сопровождались столкновениями между участниками акций и полицией.
Возмущение жителей Гонконга вызвало намерение власти принять закон об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай. В акциях участвовали более миллиона человек.
15 июня глава администрации Гонконга Керри Лам заявила, что рассмотрение законопроекта об экстрадиции в КНР приостановили на неопределенный срок. Но протесты не утихают - митингующие требуют окончательного отказа от этого законопроекта, отставки Керри Лам и расследования действий полиции во время демонстраций.
Экономическая правда
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