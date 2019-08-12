Бизнес жалуется на недостаток авторазрешений на международные перевозки в направлении Польши

Украинские предприниматели жалуются на нехватку авторазрешений на международные перевозки в направлении Польши, в связи с чем обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой поднять вопрос увеличения квоты во время встречи с президентом Польши.

Об этом говорится в обнародованном 12 августа заявлении Европейской бизнес ассоциации.

Как говорится в заявлении, по состоянию на начало августа украинские предприниматели почти исчерпали квоты разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом в направлении Польши.

"Проблема нехватки авторазрешений беспокоит бизнес в последние годы, однако если раньше количества выданных разрешений хватало на 9-10 месяцев, то сейчас некоторые виды были исчерпаны практически за полгода. Соответственно, компании сталкиваются с серьезной нехваткой авторизованного транспорта для осуществления внешнеторговых операций со странами Евросоюза", - заявили в ассоциации.

Из-за проблем с разрешениями существует угроза задержек в поставках товаров в страны ЕС, а также возможные перебои с импортом сырья и готовой продукции из Европы, утверждают предприниматели.

К тому же нарушение сроков доставки грузов негативно влияет на отношения украинских предпринимателей с европейскими партнерами и на бизнес-имидж Украины в целом. Для сохранения и ускорения темпов международной торговли необходимо увеличить количество разрешений между польской и украинской сторонами, считает бизнес.

"Учитывая это, ассоциация обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой поднять вопрос увеличения квоты авторазрешений во время встречи с президентом Польши и способствовать решению этой проблемы в долгосрочной перспективе", - говорится в заявлении.

Напомним:

Украина может обратиться с жалобой в Европейскую комиссию на действия Польши, которая в одностороннем порядке существенно сократила квоту на перевозку для украинского автомобильного транспорта, что противоречит Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

Подробнее читайте: "Экспорт под угрозой: зачем Украина угрожает обжаловать действия Польши в Брюсселе".

Европейская правда