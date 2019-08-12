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Денежная масса в Украине выросла на 1,8% - НБУ

Понедельник, 12 августа 2019, 14:34

После сокращения в мае, денежная масса в Украине в июле 2019 года выросла на 1,8% - до 1 триллиона 312,722 миллиарда гривень.

Об этом свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики, обнародованы на сайте Национального банка 12 августа.

По данным центробанка, денежная база за минувший месяц уменьшилась на 2% - до 436,347 млрд грн.

НБУ указывает, что денежные средства в обращении вне банков (М0) в июле сократились на 0,3% - до 357,941 млрд грн.

В целом c начала этого года, согласно статистике НБУ, рост денежной массы составил 2,7%, а денежной базы – 0,1%. В том числе агрегат M0 уменьшился на 1,6%.

Напомним, что в мае 2019 года денежная масса сократилась на 0,3% - до 1 триллиона 260,45 миллиарда гривень.

Экономическая правда

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НБУ деньги

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