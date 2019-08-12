Кравцов: Часть акций УЗ могут продать иностранным инвесторам

Председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил, что часть акций УЗ могут продать иностранным инвесторам, чтобы привлечь средства на развитие компании.

Об этом он сказал в интервью "УНИАН".

"Мое видение "Укрзализныци" - ориентация на IPO (первичный выпуск акций компании на бирже - ред.), продажа части акций на открытом рынке. При этом так, чтобы государство сохранило контроль над ключевым активом, но были привлечены частные инвесторы, которые бы дали деньги на развитие компании.

По его словам, подобную процедуру, в частности, прошла польская железнодорожная компания PKP Cargo.

"Относительно крупного стратегического партнера, то будет ощущаться большее влияние на "Укрзализныцю". Хотя, УЗ сможет получить пользу в виде новых технологий, методов управления, подходов, международной поддержки конгломератов.

Например, австрийская компания Rail Cargo купила государственную венгерскую грузовую компанию. От этого конгломерата выиграли обе стороны. Сегодня Rail Cargo вместе с другими активами за пределами Австрии является второй на центральном европейском рынке по грузовым перевозкам", - добавил он.

Напомним:

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" с "CCC+" до уровня "В-" с прогнозом "стабильный".