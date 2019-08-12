"Укрэнерго" перевело для расчетов по "зеленому" тарифу еще 250 миллионов

НЭК "Укрэнерго" перевело на счет ГП "Гарантированный покупатель" еще 250 миллионов гривень для компенсации затрат на покупку электроэнергии, произведенной возобновляемыми источниками энергии, по "зеленому" тарифу.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго".

Как напомнили в предприятии, 31 июля "Укрэнерго" уже оплатило 454 млн грн.

Всего на сегодняшний день "Укрэнерго" перевело "Гарантированному покупателю" 704 млн грн - это 44,5% общей прогнозируемой суммы авансового платежа за июль 2019 года, которая составила становила 1,58 млрд грн. Окончательная сумма необходимого платежа будет сформирована после закрытия текущего месяца, отметили в компании.

Напомним:

26 июля ГП "Гарантированный покупатель" направило в Хозяйственный суд Киева иск о взыскании с НЭК "Укрэнерго" авансового платежа в размере 1,58 млрд грн.

Причиной иска стало невыполнение со стороны "Укрэнерго" своих обязательств по оплате " Гарантированному покупателю" услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии за первые 20 дней работы нового рынка.

30 июля Европейский банк реконструкции и развития призвал президента Владимира Зеленского решить проблему выплат по "зеленому тарифу", возникшая после решения суда.

Экономическая правда