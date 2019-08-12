Аэропорт Днепра нарастил пассажиропоток на 24%

В июле 2019 года пассажиропоток международного аэропорта "Днепр" составил 38,4 тысячи человек, это на 24% больше, чем было в июле прошлого года.

Об этом говорится в статистических данных на сайте аэропорта.

С начала текущего года, в январе-июле, аэропорт увеличил пассажиропоток на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 187,8 тыс. чел.

Международный аэропорт "Днепропетровск" работает с 1943 года. Однако самостоятельным предприятием стал только в 2011 году. Расположен в 5 км к юго-востоку от Днепра.

Пассажиропоток аэропорта в 2017 году составил 276,9 тыс. пассажиров (145,8 тыс. пассажиров — на международных рейсах и 131,1 тыс. — на внутренних). В январе-сентябре 2018 года количество пассажиров составило 230,3 тыс. (из них 133,4 тыс. на международных рейсах и 96,9 тыс. — на внутренних).

Напоминаем:

В 2019 году должно начаться строительство нового аэропорта у административной границы Днепропетровской и Запорожской областей - возле поселка Соленое.

Общая стоимость проекта может достигнуть 1 миллиард гривень.

В июне 2019 года правительство направило 200 млн грн на реконструкцию взлетно-посадочной полосы международного аэропорта в Днепре.

Реализовать проект намерены в течение двух лет.

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Экономическая правда