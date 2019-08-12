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В Германии работают над запретом пластиковых пакетов

Понедельник, 12 августа 2019, 10:05
 

Министр окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце заявила, что ее ведомство работает над законодательной базой для запрета использования пластиковых пакетов.

Об этом она заявила в интервью изданию Bild am Sonntag, сообщает DW.

"Мое министерство сейчас работает над законодательным регулированием запрета пластиковых пакетов", - сказала министр.

Шульце утверждает об успешности добровольного соглашения с предприятиями от 2016 года о сокращении использования пластиковых пакетов. "Теперь мы можем закрепить этот успех запретом", - отметила она.

В соответствии с условиями добровольного соглашения, немецкие супермаркеты взимают с клиентов дополнительные средства за пластиковые пакеты. Теперь міністрпланує добиться еще одной сделки, которая будет предусматривать сокращение использования пластиковых упаковок, в частности для фруктов и овощей.

Как сообщалось, правительство Швеции рассмотрит вопрос о запрете на пластиковые стаканчики и контейнеры для пищевых продуктов.

Европейская правда

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